Жена Владимира Лёвкина рассказала, почему певец скрывал свою болезнь

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга покойного экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина вспомнила, на какие ухищрения шёл артист, чтобы никто не заподозрил его в смертельной болезни.

Фото: https://www.instagram.com/vladimirlyovkin by Инстаграм Владимира Лёвкина is licensed under public doman Певец Владимир Лёвкин

Жена Владимира Лёвкина отметила, что, несмотря на тяжёлый недуг, певец в первую очередь думал о будущем своей семьи. Он опасался оставить жену и дочь без заработка.

Бывший участник группы "На-На" считал, что известие о его болезни поставит крест на его сценической работе. Он был уверен, что больного артиста не станут приглашать на концерты.

Для того, чтобы скрыто онкологию Лёвкин придумал простой способ.

"Он надел паричок и семь концертов дал — так боялся выйти из обоймы…", — сообщила жена музыканта в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Ранее сообщалось, что дочь Владимира Лёвкина озвучила результаты вскрытия певца и назвала точную причину его смерти.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



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