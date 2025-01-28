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Елена Малышева показала своего старшего внука в день рождения мальчика

1:02
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева похвасталась очаровательным внуком, которому исполнилось 10 лет.

Внуки Елены Малышевой
Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public doman
Внуки Елены Малышевой

Елена Малышева опубликовала в "Инстаграме"* фото старшего внука Игоря. Мальчик празднует свой 10-й день рождения.

"Я не могу поверить что наш Игоречек потихоньку становится подростком. И все быстрее и быстрее подрастают его брат и сестрички", — написала под фотографиями с детьми теледоктор.

Малышева отметила, что самые прекрасные мгновения в её жизни связаны с внуками.

Она пожелала внуку здоровья, счастья, достижения высоких целей.

"И обязательно дружи с братом и сестричками!" — напутствовала наследника Елена Васильевна.

Ранее Елена Малышева показала свою кокетливую внучку Анечку. Сыновья и внуки телеведущей проживают в США.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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