Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто взбейте миксером: роскошный и супербыстрый сливочный крем всего из трёх составляющих
Эффективные народные методы борьбы с улитками и слизнями на огороде
Елена Малышева показала своего старшего внука в день рождения мальчика
Почему важно не торопиться с нанесением макияжа после ухода за кожей?
Стройная фигура без тренажёрного зала! Раскрыт секрет похудения для лентяев
Ваша диета не работает? Вот что вы делаете не так
Как правильно чистить стеклянные полки холодильника? Топ-6 ошибок
Выбор сорта пекинской капусты: какие варианты стоит рассмотреть?
Как выбрать идеальное место для вишни в вашем саду

Яна Рудковская высказалась о победе её сына на турнире без соперников

1:10
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на нападки после того, как её сын Александр Плющенко одержал победу в турнире без соперников.

Фигурист Александр Плющенко
Фото: https://vk.com/alexplushenko by ВК-аккаунт Александра Плющенко is licensed under public doman
Фигурист Александр Плющенко

12-летний наследник фигуриста Евгения Плющенко стал единственным участником в своей категории на турнире по фигурному катанию в Красногорске.

Саша Плющенко, известный на просторах Сети как Гном Гномыч, сумел набрать 160,69 балла за короткую и произвольную программы. Так как конкурентов у мальчика не было, то ему автоматически присудили первое место.

Рудковская рассказала, что её сын выступил с "рабочим прокатом", а отсутствие соперников обусловлено дефицитом мальчиков, катающихся на таком уровне.

Продюсер обвинила хейтеров в ненависти к детям. Она призвала критиков воспитывать своих детей и воздерживаться от зависти.

"Молодец, Саша, собаки лают, а караван идет! Весь в папу и в маму! Наша школа — Old School!" — выразила свою позицию Рудковская в личном Telegram-канале.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Садоводство, цветоводство
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Ваша диета не работает? Вот что вы делаете не так
Как правильно чистить стеклянные полки холодильника? Топ-6 ошибок
Выбор сорта пекинской капусты: какие варианты стоит рассмотреть?
Как выбрать идеальное место для вишни в вашем саду
Как опасные отходы стали оружием против загрязнения
В России для авиакомпаний могут ввести потолок цен на билеты
Когда собаки начинают стареть: неожиданные факты о возрасте питомцев
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нужная корочка для ваших блюд
Важные факты о автомобилях: это должен знать даже новичок
Как выбрать зимние дворники: советы для безопасного вождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.