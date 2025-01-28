Яна Рудковская высказалась о победе её сына на турнире без соперников

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на нападки после того, как её сын Александр Плющенко одержал победу в турнире без соперников.

Фото: https://vk.com/alexplushenko by ВК-аккаунт Александра Плющенко is licensed under public doman Фигурист Александр Плющенко

12-летний наследник фигуриста Евгения Плющенко стал единственным участником в своей категории на турнире по фигурному катанию в Красногорске.

Саша Плющенко, известный на просторах Сети как Гном Гномыч, сумел набрать 160,69 балла за короткую и произвольную программы. Так как конкурентов у мальчика не было, то ему автоматически присудили первое место.

Рудковская рассказала, что её сын выступил с "рабочим прокатом", а отсутствие соперников обусловлено дефицитом мальчиков, катающихся на таком уровне.

Продюсер обвинила хейтеров в ненависти к детям. Она призвала критиков воспитывать своих детей и воздерживаться от зависти.

"Молодец, Саша, собаки лают, а караван идет! Весь в папу и в маму! Наша школа — Old School!" — выразила свою позицию Рудковская в личном Telegram-канале.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России.



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