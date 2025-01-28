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На защиту хита Сигма бой встала депутат Светлана Бессараб

1:07
Шоу-бизнес

Депутат Светлана Бессараб отреагировала на попытку запретить в России песню российских школьниц "Сигма бой", которая попала в мировые топ-чарты.

Певицы Света Чертищева и Маша Янковская
Фото: https://vk.com/badsee_official by ВК-аккаунт Светланы Чертищевой is licensed under public doman
Певицы Света Чертищева и Маша Янковская

Немецкий депутат Европарламента Нела Риль ополчилась на песню 12-летней Марии Янковская и 11-летней Светланы Чертищевой. В хите она увидела пропаганду пророссийских взглядов на мир.

В РФ активисты движения "Сорок сороков" усмотрели в клипе сексуализацию детей и написали жалобу в Генпрокуратуру.

По мнению депутата Бессараб, нет ничего плохого в том, что российских хит попал в чарты недружественных государств.

"Если ко всем без исключения исполнителям, в том числе к молодежи, относиться с требованием немедленно запретить, то мы далеко продвигаться не будем", — цитирует слова представителя Госдумы интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Депутат отметила, что в песне девочка поёт про мальчика. Она не заметила в этом ничего предосудительного. Она отметила, что не видит смысла в запрете музыкальной композиции.

Уточнения

Светлана Викторовна Бессараб (род. 7 декабря 1970, Краснодар, РСФСР, СССР) — российский общественный, профсоюзный и политический деятель, депутат Государственной думы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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