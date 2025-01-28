Депутат Светлана Бессараб отреагировала на попытку запретить в России песню российских школьниц "Сигма бой", которая попала в мировые топ-чарты.
Немецкий депутат Европарламента Нела Риль ополчилась на песню 12-летней Марии Янковская и 11-летней Светланы Чертищевой. В хите она увидела пропаганду пророссийских взглядов на мир.
В РФ активисты движения "Сорок сороков" усмотрели в клипе сексуализацию детей и написали жалобу в Генпрокуратуру.
По мнению депутата Бессараб, нет ничего плохого в том, что российских хит попал в чарты недружественных государств.
"Если ко всем без исключения исполнителям, в том числе к молодежи, относиться с требованием немедленно запретить, то мы далеко продвигаться не будем", — цитирует слова представителя Госдумы интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Депутат отметила, что в песне девочка поёт про мальчика. Она не заметила в этом ничего предосудительного. Она отметила, что не видит смысла в запрете музыкальной композиции.
Светлана Викторовна Бессараб (род. 7 декабря 1970, Краснодар, РСФСР, СССР) — российский общественный, профсоюзный и политический деятель, депутат Государственной думы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.