Ольга Бузова рассказала, как её бабушка пережила блокаду Ленинграда

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Уроженка Ленинграда Ольга Бузова вспомнила о трагических событиях, связанных с блокадой её родного города.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

27 января отмечался 81 год со дня снятия блокады Ленинграда. В этот день Бузова погрузилась в чтение о пугающих исторических событий середины 20-го века.

"Я сейчас читаю книгу о Блокаде Ленинграда! Хотя многое из реальных событий мне рассказывали бабушки", — написала звезда "Дома-2" в своём Telegram-канале.

Она отметила, что её бабушка пережила блокаду Ленинграда.

"Несмотря на это ужасное испытание в её жизни, в ней не угасли сила духа, доброе сердце и любовь к жизни", — объяснила знаменитость.

Ольга отметила, что никому не желает пережить подобное бедствие и выразила восхищение стойкости и мужеству жителей осаждённого города.

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Уточнения

Блока́да Ленингра́да — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.



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