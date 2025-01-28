Виталий Милонов заступился за школьниц, поющих суперхит Сигма Бой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Виталий Милонов встал на защиту юных российских певиц, хит которых "Сигма Бой" попал в мировой топ-чарт, обогнав Кэти Перри.

Фото: https://vk.com/maria.iankovskaia by ВК-аккаунт Маши Янковской is licensed under public doman Певицы Света Чертищева и Маша Янковская

Виталий Милонов не поддержал нападки на 11-летнюю Свету Чертищеву и 12-летняя Машу Янковскую со стороны активисты движения "Сорок сороков".

Общественники считают, что выступление школьниц слишком сексуализировано, поэтому они обратились с заявлением в прокуратуру.

Милонов призвал активистов перестать заниматься травлей детей и обратить внимание на более серьёзные проблемы.

"Посмотреть в сторону цыганской свадьбы, где 9-летних выдают замуж. Чего вы, уважаемые, молчите? Или страшно связываться с мафией?" — выразил своё возмущение представитель Госдумы РФ.

Депутат считает, что активистам проще устраивать травлю против тех, кто не может им ответить.

Исполнительниц хита "Сигма бой" Милонов назвал талантливыми.

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года от партии «Единая Россия».



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