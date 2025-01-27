Андрей Макаревич* объяснил, почему не спонсирует ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Макаревич* рассказал, что его останавливает в деле помощи ВСУ.

Фото: https://vk.com/andreymakarevich by ВК-аккаунт Андрея Макаревича is licensed under public doman Музыкант Андрей Макаревич

Андрей Макаревич* заверил, что он не оказывает финансовую помощь Вооружённым силам Украины.

Лидер группы "Машина времени" признался, что его пугает гипотетическая ситуация.

"Я не помогаю ВСУ, потому что не хочу, чтобы ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например", — сказала музыкант в беседе с "Радио Спутник".

Всё происходящее Макаревич назвал "жуткой ситуацией".

Ранее сообщалось, что Андрея Макаревича* чуть не разорвал поезд в метрополитене.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. Народный артист Российской Федерации (1999).



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