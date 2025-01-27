Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар

Найдено объяснение тому, почему российский актёр Юрий Борисов удостоился престижной номинации на кинопремию "Оскар".
Новосибирский режиссёр Роман Медведев посмотрел фильм "Анора" с участием Юрия Борисова и высказался о мастерстве молодого актёра.
Режиссёр считает, что Борисов в роли Игоря демонстрирует образец "тихой силы". Актёру, по его мнению, удалось создать образ многослойного героя, демонстрируя человечность.
Ранее Ксения Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на "Оскар".
"Он единственный, кто сохраняет нравственность, заступается за Анору, говорит с ней через ценности, не лезет на рожон, а действует сдержанно и мудро", — цитирует слова Медведева Om1.
Режиссёр уверен, что персонаж Борисова — не просто гопник, громящий витрины битой, но и человек, которому хочется сопереживать.
Медведев считает, что претендующий на "Оскар" Юрий Борисов открывает новые горизонты для отечественного кино. Он предположил, что актёры РФ могут получить признание на международной арене, так как их теперь будут чаще замечать.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
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