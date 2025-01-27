Певец Хабиб исполнил патриотическую песню группы Любэ

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель хита "Ягода-малинка" певец Хабиб перепел хит 2005 года Николая Расторгуева "От Волги до Енисея".

Фото: https://vk.com/xabibkaa by Инстаграм певца Хабиба is licensed under public doman Певец Хабиб

Солист грцппы "Любэ" Николай Расторгуев и поэт-песенник Александр Шаганов рассказали о старой песне в новом исполнении.

Сетевые остряки не поняли, почему карта РФ ограничена только двумя реками — Волгой и Енисеем. Расторгует объяснил, что строки песни являются лишь художественной метафорой, а не свидетельством плохого знания отечественной географии.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал, как отметил своё 65-летний юбилей.

Поэт-песенник Александр Шаганов поддержал эту мысль

"Песня — это не урок географии! В этой работе "Любэ", считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России", — цитирует слова Шаганова "Известия".

Песня войдёт в альбом "Любэ. 35. Всё опять начинается…". Композиции будут переосмыслены другими музыкантами в характерной для них манере. Песню "От Волги до Енисея" доверили петь молодому певцу "Хабибу".

Уточнения

Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014).



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