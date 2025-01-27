Скандальный фильм оспаривает авторство культовой фотографии

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В фильме "Стрингер", премьера которого состоялась на кинофестивале "Сандэнс", утверждается, что культовая картина "Девушка с напалмом" была приписана не тому автору.

Фото: flickr.com by 55Laney69, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Камера

В новом спорном документальном фильме, премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале "Сандэнс", оспаривается авторство одной из самых известных фотографий.

В фильме "Стрингер" режиссёра Бао Нгуена группа журналистов и следователей утверждает, что фотография, в просторечии известная как "Девушка с напалмом", — неизгладимый образ американской войны во Вьетнаме, вдохновивший антивоенное движение в США, — была сделана не Ником Утом, штатным фотографом Associated Press, которому долгое время приписывали авторство.

На снимке, официально названном "Ужас войны" и сделанном 8 июня 1972 года, изображена обнажённая девятилетняя девочка по имени Фан Тхи Ким Фук, которая вместе с несколькими плачущими обгоревшими детьми спасается от напалма в южновьетнамской деревне Транг Банг.

Но The Stringer рассказывает другую историю: на самом деле культовую фотографию в тот день сделал другой фотограф, находившийся на месте событий: Нгуен Тхань Нге, вьетнамский водитель NBC, который продавал свои фотографии AP как фрилансер, или "стрингер". Это утверждение исходит от Карла Робинсона, бывшего фоторедактора AP в Сайгоне, который утверждает, что Хорст Фаас, в то время возглавлявший фотоотдел бюро, приказал ему изменить авторство снимка.

В фильме Робинсон утверждает, что чувство вины за неправильное возмездие преследовало его в течение многих лет, и в возрасте 80 лет он был вынужден найти дискредитированного "стрингера".

Уточнения

Вьетна́мская война́ (вьет Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) — вооружённый конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже с 1 ноября 1955 года или 1960 года до падения Сайгона 30 апреля 1975 года. Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины XX века.



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