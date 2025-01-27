Стилист объяснила, чем Юрий Борисов покорил Голливуд

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Кристина Палюткина оценила стиль российского актёра Юрия Борисова, которого номинировали на кинопремию "Оскар".

Фото: https://vk.com/yura__borisov by Инстаграм Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

Юрия Борисова сравнивают с актёром Сергеем Бодровым. Простой парень из Реутова покорил Голливуд.

Как внешний образ Юрия Борисова помог ему обратить на себя внимание, объяснила стилист. Она подметила, что звезда фильма "Анора" появляется на экранах всегда в цветах-ахроматах (чёрный, белый и серый).

Ранее Ксения Собчак сделала подборку лучших фильмов с участием актёра Юрия Борисова.

Палюткина охарактеризовала стиль претендента на "Оскар" словами: минимализм, элегантность и качество тканей.

"Он — как пластилин — изначальная форма всегда классическая (черный, белый, серый). Через эту простоту, цвета-ахроматы можно судить о его глубоком философском мире, о его таланте: ты можешь понимать, что человек может оказаться кем угодно", — цитирует слова эксперта Радио 1.

Специалист считает, что цвета-ахроматы помогают подчёркивать добрый взгляд Юрия Борисова.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.



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