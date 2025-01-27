Сергей Лазарев пытается покорить сердце живущей с ним по соседству Дуа Липы

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев не теряет надежды завести тесное знакомство с певицей Дуа Липой, которая проживает с ним в одном отеле.

Фото: https://t.me/s/lazarev_official by Телеграм-канал Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев и певица Дуа Липа

Путешествующему по Южной Америке Сергею Лазареву не даёт покоя живущая с ним по соседству Дуа Липа.

Он рассказал, что британская звезда живёт в одном из номеров в том же отеле, что и он сам.

Артист уже встречал знаменитость, когда гулял по пустыне "в чём мать родила".

Теперь певец готовит речь, которая помогла бы ему обратить на него внимание певицы.

"I am a Russian star", — так Лазарев хочет начать общение с Дуа Липой (в переводе: "Я русская звезда").

Подбодряет певца в его намерениях то, что мировая знаменитость уже могла оценить его во всей красе, когда он предстал перед ней почти без одежды.

Уточнения

Ду́а Ли́па (англ. и алб. Dua Lipa; род. 22 августа 1995, Вестминстер, Большой Лондон) — британская певица косоварского происхождения, автор песен и модель.



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