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Многоквартирный дом в центре Москвы остался без газа из-за певицы Лолиты Милявской

0:59
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская пожаловалась на сотрудников газовой службы, которые отключили газоснабжение у целого многоквартирного дома в Москве.

Певица Лолита Милявская
Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская записала видео, в котором негодует по поводу поведения газовиков. По словам певицы, они вошли в её квартиру, осмотрели её и нашли некие нарушения. В результате этого подача газа была прекращена у целого дома, расположенного на Старой Басманной улице.

Ранее Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым.

Как сообщает "Царьград", звезда обратилась к сотрудникам коммунальной службы. Певица объяснила, что пострадали другие жильцы дома, которые остались не только без газа, но без горячего водоснабжения, так как её соседи пользуются газовыми водонагревателями.

Возмутило Лолиту и то, что коммунальщики бесцеремонно прохаживались по её квартире в её отсутствие.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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