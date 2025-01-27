Многоквартирный дом в центре Москвы остался без газа из-за певицы Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская пожаловалась на сотрудников газовой службы, которые отключили газоснабжение у целого многоквартирного дома в Москве.
Лолита Милявская записала видео, в котором негодует по поводу поведения газовиков. По словам певицы, они вошли в её квартиру, осмотрели её и нашли некие нарушения. В результате этого подача газа была прекращена у целого дома, расположенного на Старой Басманной улице.
Ранее Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым.
Как сообщает "Царьград", звезда обратилась к сотрудникам коммунальной службы. Певица объяснила, что пострадали другие жильцы дома, которые остались не только без газа, но без горячего водоснабжения, так как её соседи пользуются газовыми водонагревателями.
Возмутило Лолиту и то, что коммунальщики бесцеремонно прохаживались по её квартире в её отсутствие.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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