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Бородина показала результат пересадки волос лысеющему жениху

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Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что после пересадки волос Николай Сердюков столкнулся с побочным эффектом.

Блогер Николай Сердюков
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman
Блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото, на котором её жених Николай Сердюков запечатлён с пышной шевелюрой ниже плеч.

Так звезда ответила на вопрос о том, правда ли, что она отправилась с Сердюковым в Турцию, чтобы спасти волосы лысеющего возлюбленного.

"Конечно, правда. Теперь мы не можем остановить процесс", — написала под кадрами звезда ТВ.

Ранее Николай Сердюков записал видео, на котором они с приятелем обратились в турецкую клинику, специализирующуюся на пересадке волос. Звезда реалити-шоу объяснил, что хочет, чтобы к свадьбе его голова "заколосилась".

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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