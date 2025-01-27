Бородина показала результат пересадки волос лысеющему жениху

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что после пересадки волос Николай Сердюков столкнулся с побочным эффектом.
Ксения Бородина опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото, на котором её жених Николай Сердюков запечатлён с пышной шевелюрой ниже плеч.
Так звезда ответила на вопрос о том, правда ли, что она отправилась с Сердюковым в Турцию, чтобы спасти волосы лысеющего возлюбленного.
"Конечно, правда. Теперь мы не можем остановить процесс", — написала под кадрами звезда ТВ.
Ранее Николай Сердюков записал видео, на котором они с приятелем обратились в турецкую клинику, специализирующуюся на пересадке волос. Звезда реалити-шоу объяснил, что хочет, чтобы к свадьбе его голова "заколосилась".
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.