Оксана Самойлова перечислила качества, которыми её покорил Джиган

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова назвала три качества, которые больше всего ценит в мужчинах.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова перечислила три достоинства, которыми её покорил рэпер Джиган.

"Чувство юмора, деньги, успех", — написала звезда Интернета под фото с супружеским поцелуем.

В одном из интервью Самойлова объясняла, что сейчас зарабатывает больше мужа, однако, по её словам, так было не всегда. Блогер отметила, что неправильно представлять Джигана недалёким малообразованным мужчиной. Оксана объяснила, что рэпер является большим знатоком мировой истории.

Ранее Оксана Самойлова придумала необычную схему для того, чтобы обеспечить дочерей квартирами в Москве.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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