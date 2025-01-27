Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот напиток поможет вам восстановиться после бурной ночи
Как избежать распространённых ошибок при подкормке картофеля?
Локоны, как из рекламы, благодаря этим продуктам на праздничном столе
Преступление без преступника: европейские СМИ умолчали о Германии в публикациях об Освенциме
Солнечные технологии нового поколения: сапфировая революция
Врач перечислил главные минусы высокобелковых диет
Дог-френдли кофейни — где позавтракать в Москве во время прогулки с собакой
Узнайте, какие сорта перцев принесут максимальный урожай
Жизнь в недоступных местах: черви из глубин

Оксана Самойлова перечислила качества, которыми её покорил Джиган

0:48
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова назвала три качества, которые больше всего ценит в мужчинах.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова перечислила три достоинства, которыми её покорил рэпер Джиган.

"Чувство юмора, деньги, успех", — написала звезда Интернета под фото с супружеским поцелуем.

В одном из интервью Самойлова объясняла, что сейчас зарабатывает больше мужа, однако, по её словам, так было не всегда. Блогер отметила, что неправильно представлять Джигана недалёким малообразованным мужчиной. Оксана объяснила, что рэпер является большим знатоком мировой истории.

Ранее Оксана Самойлова придумала необычную схему для того, чтобы обеспечить дочерей квартирами в Москве.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар Аудио 
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
Как избежать распространённых ошибок при подкормке картофеля?
Локоны, как из рекламы, благодаря этим продуктам на праздничном столе
Преступление без преступника: европейские СМИ умолчали о Германии в публикациях об Освенциме
Солнечные технологии нового поколения: сапфировая революция
Врач перечислил главные минусы высокобелковых диет
Дог-френдли кофейни — где позавтракать в Москве во время прогулки с собакой
Узнайте, какие сорта перцев принесут максимальный урожай
Жизнь в недоступных местах: черви из глубин
Фурминатор для кошек: что это такое и как правильно пользоваться
Техосмотр по-новому: что изменилось и как пройти без проблем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.