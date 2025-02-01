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Лолита призналась, что очень соскучилась по Ивлеевой

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Шоу-бизнес

После "голой вечеринки" многие принявшие в ней участие звёзды были "отменены", однако сейчас большинство из них вернулись к полноценной работе. Только Анастасия Ивлеева, которая и была организатором этого скандального мероприятия, пропала из поля зрения общественности на более долгий срок.

Анастасия Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Ивлеева

За время своего отсутствия Ивлеева успела выйти замуж и съездить с мужем в путешествие. Теперь она начала возвращаться к прежней деятельности и активнее выкладывает посты в своём блоге.

Не так давно Ивлеева вернулась к своему привычному светлому цвету волос. Она опубликовала новое фото и спросила подписчиков, соскучились ли они по ней.

"Очень", — написала комментарий Лолита Милявская.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, активный участник голой вечеринки, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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