Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как удалить накипь без лимонной кислоты? Вот что можно использовать вместо неё
Шиповник спасёт от рака: новое открытие российских учёных
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
В США закрывается доступ к страницам сайтов о последствиях климатического кризиса
Косметологические процедуры, которые подчёркивают естественную красоту, а не изменяют внешность
Вице-президент АТОР: закрытие отелей в Турции – временная мера
Как превратить квашеную капусту на гарнир в кулинарный шедевр: чехи знают в этом толк!
Как правильно хранить саженцы роз дома: полезные советы
Как накачать пресс к лету? Это упражнение поможет добиться идеальной фигуры

Стало известно, почему Алёна Хмельницкая не выходит замуж после развода с Тиграном Кеосаяном

0:53
Шоу-бизнес

Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с порталом "Страсти", почему такая яркая, красивая и талантливая женщина, как Алёна Хмельницкая, не вышла второй раз замуж после развода с Тиграном Кеосаяном.

Татьяна Абрамова и Алена Хмельницкая в постановке "Идеальная жена"
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Татьяна Абрамова и Алена Хмельницкая в постановке "Идеальная жена"

По словам Осиповой, Хмельницкую в отношениях с мужчинами интересует взаимная любовь, а выходить замуж ради статуса ей абсолютно не нужно. Сваха подчеркнула, что Хмельницкая никогда не станет заводить отношения без любви, поскольку она человек чувств и эмоций, и обратила внимание на то, что яркий темперамент актрисы отражается даже на её лице: знаменитость часто улыбается, и её улыбка солнечная и искренняя.

"Ей нужно влюбиться. И поверьте, как только она будет к этому готова, мы обязательно узнаем сей прекрасный факт", — подытожила Осипова.

Уточнения

Алёна Хмельницкая (настоящее имя Елена Алекса́ндровна Хмельни́цкая) (род. 12 января 1971, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Домашний лимфодренаж: как улучшить состояние кожи без салонов
Красота и стиль
Домашний лимфодренаж: как улучшить состояние кожи без салонов Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Как правильно хранить саженцы роз дома: полезные советы
Как накачать пресс к лету? Это упражнение поможет добиться идеальной фигуры
Закалка или убийство организма — полезны ли погружения в холодную воду?
Туристов из Казани едва не зарезали на пляже в Гоа
Магнитные бури больше не угроза: уменьшаем их влияние
Эти автомобильные опции исчезли, но были гениальны — узнайте, что ушло в прошлое
Секрет воздушных оладий: готовим их из бисквитного теста
Лучшие рецепты для сияющих волос в домашних условиях
Собчак страстно порекомендовала к прочтению интересную книгу
Кредит на развитие бизнеса обернулся для предпринимателя подарком в два миллиона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.