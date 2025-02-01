Стало известно, почему Алёна Хмельницкая не выходит замуж после развода с Тиграном Кеосаяном

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с порталом "Страсти", почему такая яркая, красивая и талантливая женщина, как Алёна Хмельницкая, не вышла второй раз замуж после развода с Тиграном Кеосаяном.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татьяна Абрамова и Алена Хмельницкая в постановке "Идеальная жена"

По словам Осиповой, Хмельницкую в отношениях с мужчинами интересует взаимная любовь, а выходить замуж ради статуса ей абсолютно не нужно. Сваха подчеркнула, что Хмельницкая никогда не станет заводить отношения без любви, поскольку она человек чувств и эмоций, и обратила внимание на то, что яркий темперамент актрисы отражается даже на её лице: знаменитость часто улыбается, и её улыбка солнечная и искренняя.

"Ей нужно влюбиться. И поверьте, как только она будет к этому готова, мы обязательно узнаем сей прекрасный факт", — подытожила Осипова.

Уточнения

Алёна Хмельницкая (настоящее имя Елена Алекса́ндровна Хмельни́цкая) (род. 12 января 1971, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.



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