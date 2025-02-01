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Владимир Березин раскрыл причину высокого гонорара Ивана Урганта

0:51
Шоу-бизнес

Народный артист России Владимир Березин в интервью NEWS.RU затронул тему высокого гонорара Ивана Урганта, получающего 7 миллионов рублей за одно выступление.

Иван Ургант и Дарья Александрова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант и Дарья Александрова

По словам Березина, такой гонорар вполне оправдан, поскольку Ургант за годы работы сделал себе имя. Профессионализм Урганта давно известен, и неудивительно, что шоумена хотят видеть на выступлениях.

"Ургант приучил нас слушать, у него есть своя манера работы, своя очень хорошая команда. Он фронтмен, он верхушка пирамиды. Ургант завоевал себе положение звезды жанра, когда был на экране, — это бэкграунд его жизни и профессии. Он вполне будет сейчас востребован: его звезда не угасла, она не летит как метеорит", — заявил Березин.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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