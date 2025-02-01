Андрей Макаревич* рассказал о нелёгкой жизни в Израиле

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Макаревич* (внесён Минюстом в список иноагентов) дал интервью Константину Эггерту** (внесён Минюстом в список иноагентов) и рассказал, что не понимает тех эмигрантов, которые в Израиле продолжают скучать по России.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

По мнению Макаревича*, если эмигрант так сильно тоскует по России, ему стоило в ней и оставаться. Лидер группы "Машина времени" признался, что в Израиле жизнь труднее: здесь дороже цены.

"Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую лёгкую жизнь в Израиле, их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, чёрт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином, а не просто иметь синий паспорт в кармане", — высказался музыкант.

Также он с сожалением рассказал, что ему не удаётся здесь разговаривать на иврите. Макаревич* часто готовится к тому, чтобы поговорить на местном языке, но его моментально узнают и переходят на русский.

"Я готовлю фразу на иврите, иду в магазин, а мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович". И всё разбилось", — поделился певец.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. Народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.