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Дважды разведённая Полина Гагарина раскрыла свои мысли насчёт третьего замужества

0:51
Шоу-бизнес

Полина Гагарина, которая дважды была замужем, сообщила, что больше никогда не планирует заключать брак.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полина Гагарина

Гагарина предложила подписчикам интересную игру: она попросила задавать ей любые вопросы, и её в шутливой манере спросили, когда она собирается замуж. Певица дала короткий и исчерпывающий ответ и тем самым раскрыла свои мысли на этот счёт.

"Никогда!" — написала Гагарина и поставила смеющийся смайлик.

У Гагариной от обоих браков двое детей: 17-летний сын Андрей и 7-летняя дочь Мия. Андрей решил последовать примеру матери и серьёзно занимается музыкой. На нескольких концертах Гагарина выступала вместе с ним. Известно, что он учится в высшем учебном заведении, но на кого — это остаётся тайной.

 

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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