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Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон

1:21
Шоу-бизнес

В прессе активно обсуждается информация о том, что бывший президент США Барак Обама расстался с женой Мишель и начал встречаться с 55-летней актрисой Дженнифер Энистон. Однако ни сам Барак, ни его бывшая супруга эту информацию не подтверждают.

Барак Обама, Дженнифер Энистон
Фото: YouTube канал Grace Report by Скриншот видео YouTube канала Grace Report, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Барак Обама, Дженнифер Энистон

Зарубежные СМИ предполагают, что в семье Обамы не всё гладко. Слухи подогрело отсутствие Мишель на важных мероприятиях, таких как прощание с Джимми Картером и инаугурация Дональда Трампа.

На фоне сообщений о расставании таблоиды уже несколько дней пишут о новой возлюбленной 63-летнего Обамы — звезде Голливуда Дженнифер Энистон. Источник из окружения актрисы утверждает, что она действительно состоит в отношениях с политиком.

"На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди её ближайших друзей это точно не секрет", — говорится в сообщении предполагаемого друга актрисы.

Однако ни Барак, ни Дженнифер пока не подтвердили свои отношения. Представитель Энистон заявил, что у неё нет романтических отношений с экс-президентом, да и сам Обама пока не говорил о расставании с женой.

Уточнения

Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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