Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар

30-летний российский актёр Никита Кологривый выразил своё отношение к номинации Юры Борисова на премию "Оскар", опубликовав популярный мем.
Новость о включении в список номинантов на награду американской киноакадемии за роль второго плана вызвала резонанс в интернете, и Борисова поздравляют коллеги и друзья.
Александр Петров уже прокомментировал успех Юры, а теперь выразил своё мнение и Никита Кологривый. Он опубликовал мем "Оскар" не достоин меня". Однако не все оценили самоиронию Кологривого:
"Обожаю его за наглость", — пишут одни, а другие уверены, что Никита не переживёт, если Юра получит "Оскар".
Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.
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