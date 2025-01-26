Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

30-летний российский актёр Никита Кологривый выразил своё отношение к номинации Юры Борисова на премию "Оскар", опубликовав популярный мем.

Фото: Канал t.me/nik_kologrivyy by Скриншот канала t.me/nik_kologrivyy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Кологривый

Новость о включении в список номинантов на награду американской киноакадемии за роль второго плана вызвала резонанс в интернете, и Борисова поздравляют коллеги и друзья.

Александр Петров уже прокомментировал успех Юры, а теперь выразил своё мнение и Никита Кологривый. Он опубликовал мем "Оскар" не достоин меня". Однако не все оценили самоиронию Кологривого:

"Обожаю его за наглость", — пишут одни, а другие уверены, что Никита не переживёт, если Юра получит "Оскар".

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



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