Михаил Боярский надеется на Трампа: в непредсказуемости есть свои плюсы

75-летний российский актёр Михаил Боярский поделился своим мнением о том, как смена президента США может повлиять на изоляцию России в международном спортивном сообществе.
Народный артист России выразил оптимизм по поводу того, что приход Дональда Трампа к власти может положительно сказаться на ситуации.
"Хотя политологи говорят, что ничего хорошего ждать от этого не стоит, что человек непредсказуемый. Но тем не менее в непредсказуемости есть свои плюсы. Может быть, он любитель спорта и каким-то образом повлияет на улучшение атмосферы в международном спорте", — заявил актёр.
Боярский известен своим увлечением футболом. Он долгие годы является преданным фанатом питерской футбольной команды "Зенит".
Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
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