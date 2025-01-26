Михаил Боярский надеется на Трампа: в непредсказуемости есть свои плюсы

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

75-летний российский актёр Михаил Боярский поделился своим мнением о том, как смена президента США может повлиять на изоляцию России в международном спортивном сообществе.

Фото: Канал t.me/msboyarskiy by Скриншот канала t.me/msboyarskiy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Боярский

Народный артист России выразил оптимизм по поводу того, что приход Дональда Трампа к власти может положительно сказаться на ситуации.

"Хотя политологи говорят, что ничего хорошего ждать от этого не стоит, что человек непредсказуемый. Но тем не менее в непредсказуемости есть свои плюсы. Может быть, он любитель спорта и каким-то образом повлияет на улучшение атмосферы в международном спорте", — заявил актёр.

Боярский известен своим увлечением футболом. Он долгие годы является преданным фанатом питерской футбольной команды "Зенит".

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).





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