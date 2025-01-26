Скарлетт Йоханссон предостерегла 10-летнюю дочь от распространённой ошибки в отношениях с парнями

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон обсуждает с 10-летней дочерью Роуз множество важных вопросов, в том числе любовные отношения. Роуз уже испытала первую детскую взаимную влюблённость, но через некоторое время ей перестал нравиться этот мальчик, а она ему по-прежнему была интересна.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

Роуз не стала ничего объяснять надоевшему мальчику и просто начала его избегать. Скарлетт Йоханссон признала, что такую ошибку совершала не раз и она сама даже во взрослом возрасте, потому что не хотела ссориться и шла более лёгким путём. Знаменитость объяснила дочери, что это не лучший способ выходить из отношений.

"И тогда я познакомила её с "концепцией призрака". Это на самом деле заставляет человека ужасно себя чувствовать. Честно говоря, когда тебя словно превращают в призрака, это просто кошмарно. Ты остаёшься без ответов и постоянно думаешь, неужели что-то сделал не так. И это может преследовать тебя годами!" — рассказала актриса в программе "Сегодня с Дженной и друзьями".

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах. Неоднократно входила в список «Forbes Celebrity 100».



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