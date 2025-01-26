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Ольга Волкова раскрыла свой оригинальный способ мести обидчикам

1:41
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Волкова дала интервью Борису Корчевникову и рассказала, что она не отвечает хамством на хамство, но у неё есть более изощрённый способ мести. Она запоминает человека, который нанёс ей обиду, и играет его в кино. Волкова поделилась, о чём она думает, когда наблюдает ужасную ситуацию или слышит оскорбления в свой адрес.

Ольга Волкова
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ольга Волкова

"Я тебя, скотина, сыграю. Дай Бог только, чтобы роль подошла", — раскрыла Волкова свои мысли в таких случаях.

Она вспомнила свою роль офтальмолога в комедии Эльдара Рязанова "Привет, дуралеи!". Оказывается, у этой героини был прототип. Волкова поделилась историей, как однажды её сына обозвали недоразвитым в поликлинике.

"Голос из глубины: "Мамаша, он что у вас, недоразвит?" Я хотела сказать, что я недоразвитая, я не понимаю. "Подойдите ко мне, сядьте и крепко зажмите ребёнка между колен". Её не видно. Мы идём, я сажусь, Ваньку держу, поглаживаю по спине. Луч света направляется на его глаза, и тут же голос: "Врождённое косоглазие, мамаша. Вам никогда не говорили?" Луч света падает на мои глаза. "И вы, мамаша, косая". Мы вышли, от хохота умирали", — рассказала актриса.

Через некоторое время Волковой повезло: Эльдар Рязанов предложил ей сыграть офтальмолога. Актриса была в восторге от этого предложения, ведь это был самый что ни на есть удачный повод воплотить сохранившийся в памяти образ врача из поликлиники.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Во́лкова (при рождении Политова; род. 15 апреля 1939, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (1993).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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