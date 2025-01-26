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Анастасия Волочкова раскрыла причину своих ссор с матерью и дочерью

1:28
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова не скрывает, что у неё долгое время были тяжёлые отношения с матерью и дочерью. Балерина раскрыла в беседе с mk.ru, что именно стало причиной её раздоров с близкими людьми.

Облака над лесом
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облака над лесом

Волочкова рассказала, что её мать ревниво относилась к успехам звёздной дочери и хотела все её заслуги приписывать себе.

"Понимаете, когда появляется некий момент зависти, когда мама думает, что всё, что принадлежит мне, — начиная от славы, короны, должно принадлежать ей… Но я призвала перед Новым годом и маму, и дочку, чтобы мы были вместе, чтобы мы простили друг другу все обиды. И знаете, получилось. Я съездила в Питер, сходила в храм, и теперь у нас прекрасные отношения", — поделилась Волочкова.

Она рассказала, что с дочерью Ариадной у неё были конфликты по другой причине. Волочкова не была в восторге от друга Ариадны и сказала о нём обидные слова. Ариадна вступилась за молодого человека и долго не могла простить Анастасии то, как безапелляционно она высказала своё мнение.

"И она, как тигрица, начала защищать его: "Я не позволю говорить плохое про этого человека". Но в итоге сейчас всё хорошо", — сказала Волочкова.

Также балерина с грустью упомянула отца, который пережил инсульт и уже 17 лет не двигается и не разговаривает.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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