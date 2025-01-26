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Лера Кудрявцева написала список плохих фактов о себе

1:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не боится быть собой и не стремится казаться лучше, чем она есть на самом деле. Это придаёт ей особую изюминку, и поклонники восхищаются искренностью и открытостью звезды. На этот раз Кудрявцева опубликовала в своём личном блоге список "плохих фактов" о себе.

Солнечное затмение
Фото: commons.wikimedia.org by Randy McGuire, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечное затмение

Кудрявцева призналась, что курит, ругается матом и может грубо осадить неприятных ей людей, а ещё не ведёт здоровый образ жизни: она ест сладкое, но при этом не занимается спортом. Также знаменитость знает за собой излишний трудоголизм и неумение отдыхать и развлекаться.

Если Лере пришло в голову что-то сделать, она делает это сию минуту и не может отложить до следующего дня. Кроме того, она винит себя за то, что всё взваливает на свои плечи, потому что думает, что у других получится хуже.

В списке Кудрявцевой было несколько спорных пунктов, которые вряд ли можно отнести к недостаткам. Лера всех жалеет, за всех переживает и делает всё сначала для других, потом для себя. Эти пункты говорят о доброте и отсутствии эгоизма у ведущей шоу "Секрет на миллион". Возможно, Лера включила их в список недостатков, потому что иногда сама страдает от своей человечности.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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