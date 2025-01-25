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Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек

0:55
Шоу-бизнес

Галина Польских прочитала новости о себе, которые стали появляться сегодня, 25 января, в СМИ. Разные издания пишут, что 85-летняя народная артистка РСФСР заболела раком почек. Польских побеседовала с NEWS.RU и ужаснулась таким слухам.

Онкологичейский центр в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Brateevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Онкологичейский центр в Москве

Актриса призналась, что у неё действительно были проблемы с почками, но рака даже близко не было. Польских посетовала на то, что в СМИ пишут непроверенную информацию, и поспешила успокоить поклонников и всех, кто переживал за её здоровье. Она проверилась у врача, и он подтвердил, что у неё всё в порядке.

"С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это всё неправда. Я нормально себя чувствую", — сказала Галина Александровна.

Уточнения

Гали́на Алекса́ндровна По́льских (род. 27 ноября 1939, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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