Россия попросила помощи у Латвии в деле против Смольянинова*

Вскоре после начала спецоперации на Украине актёр Артур Смольянинов* (внесён Минюстом в список иноагентов, экстремистов и террористов) уехал за границу. В России смогли определить, где сейчас находится Смольянинов*, поскольку в одной из его публикаций в соцсетях стоял геотег Юрмалы.
Россия обратилась к Латвии с просьбой выдать Смольянинова*, чтобы он был привлечён к уголовной ответственности.
"Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", — сообщило РИА Новости.
Известно, что Смольянинов* часто переезжает из одной страны в другую. Ранее по геотегам в других его публикациях удалось определить, что он находился в Черногории, Германии и Франции.
Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, певец и автор песен. Солист латвийской рок-группы «cheLovek».
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