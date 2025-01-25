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Россия попросила помощи у Латвии в деле против Смольянинова*

0:52
Шоу-бизнес

Вскоре после начала спецоперации на Украине актёр Артур Смольянинов* (внесён Минюстом в список иноагентов, экстремистов и террористов) уехал за границу. В России смогли определить, где сейчас находится Смольянинов*, поскольку в одной из его публикаций в соцсетях стоял геотег Юрмалы.

Юрмала
Фото: commons.wikimedia.org by Mārtiņš Bruņenieks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрмала

Россия обратилась к Латвии с просьбой выдать Смольянинова*, чтобы он был привлечён к уголовной ответственности.

"Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", — сообщило РИА Новости.

Известно, что Смольянинов* часто переезжает из одной страны в другую. Ранее по геотегам в других его публикациях удалось определить, что он находился в Черногории, Германии и Франции.

Уточнения

Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, певец и автор песен. Солист латвийской рок-группы «cheLovek».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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