Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии

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Знаменитый рок-певец Мэрилин Мэнсон был обвинён в сексуальном и домашнем насилии. Более десяти женщин заявляли, что пострадали от жестоких действий исполнителя, однако он не предстанет перед судом, поскольку срок давности уже вышел. К тому же за четыре года так и не нашлось доказательств в правдивости этих обвинений, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Lawen, Fotandi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мэрилин Мэнсон

"Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений", — объяснили в прокуратуре.

В числе так называемых жертв Мэнсона были его бывшая личная помощница Эшли Уолтерс и бывшая возлюбленная Эван Рэйчел Вуд. Модель Эшли Морган Смитлан, которая тоже обвиняла Мэнсона, два года назад отозвала заявление. Она призналась, что Вуд давила на неё и хитростью заставляла клеветать на певца.

Уточнения

Бра́йан Хью Уо́рнер (англ. Brian Hugh Warner), более известный под псевдонимом Мэ́рилин Мэ́нсон (англ. Marilyn Manson; род. 5 января 1969, Кантон, Огайо, США) — американский рок-певец, композитор, актёр, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson.



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