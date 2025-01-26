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Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии

0:59
Шоу-бизнес

Знаменитый рок-певец Мэрилин Мэнсон был обвинён в сексуальном и домашнем насилии. Более десяти женщин заявляли, что пострадали от жестоких действий исполнителя, однако он не предстанет перед судом, поскольку срок давности уже вышел. К тому же за четыре года так и не нашлось доказательств в правдивости этих обвинений, сообщает Daily Mail.

Мэрилин Мэнсон
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Lawen, Fotandi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мэрилин Мэнсон

"Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений", — объяснили в прокуратуре.

В числе так называемых жертв Мэнсона были его бывшая личная помощница Эшли Уолтерс и бывшая возлюбленная Эван Рэйчел Вуд. Модель Эшли Морган Смитлан, которая тоже обвиняла Мэнсона, два года назад отозвала заявление. Она призналась, что Вуд давила на неё и хитростью заставляла клеветать на певца.

Уточнения

Бра́йан Хью Уо́рнер (англ. Brian Hugh Warner), более известный под псевдонимом Мэ́рилин Мэ́нсон (англ. Marilyn Manson; род. 5 января 1969, Кантон, Огайо, США) — американский рок-певец, композитор, актёр, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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