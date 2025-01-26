Бабушка Юры Борисова рассказала о детстве и характере актёра

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Бабушка номинированного на премию "Оскар" Юры Борисова рассказала в беседе с kp.ru, каким он был в детстве и в какие играл игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Новик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревенская улица

Юра Борисов, ещё будучи мальчиком, горел мечтой стать актёром, однако бабушка, к которой он приезжал летом на дачу, была настроена скептически и не воспринимала всерьёз его игры, когда он ставил спектакли с соседскими детьми.

"Честно говоря, когда он объявлял мне, что идёт на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства "артист фигов", но он не обижался. Он никогда ни на кого не обижался, и я рада тому, что он выше этого", — поделилась бабушка.

Она рассказала, что внук по-прежнему приезжает к ней в гости и всегда держится со всеми очень просто и дружелюбно. У Юры нет ни малейших признаков звёздной болезни, он остался таким же простым парнем, каким был ещё до популярности.

"Приезжал тогда, на улице там были люди, он подошёл, со всеми поздоровался, они удивились. Узнали, видно. А он просто поговорил с ними о бытовых делах, о жизни. Недолго, времени мало. Попрощался, извинился", — рассказала бабушка.

Она добавила, что у Юры дружная семья, в которой все любят и поддерживают друг друга.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область, Россия) — российский актёр театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актёр, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».



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