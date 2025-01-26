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Целительница заявила, что певец Димаш Кудайберген — миссионер, посланный Аллахом

1:02
Шоу-бизнес

Нурбек Жагипаров опубликовал в своём TikTok видео, в котором целительница Бибигуль говорит об известном певце Димаше Кудайбергене.

Звёздная ночь, Ла-Пальма
Фото: 500px.com by Evgeni Tcherkasski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Звёздная ночь, Ла-Пальма

Поклонники Димаша в восторге от необыкновенного голоса певца, который благодаря широчайшему диапазону способен брать как очень низкие, так и очень высокие ноты, однако Бибигуль уверена, что на самом деле Димаш не певец. Она считает, что у него совершенно другая миссия на этой планете.

Бибигуль рассказала, как однажды она случайно услышала по телевизору пение Димаша и сразу же почувствовала, кто он такой.

"Я часто не смотрю телевизор. Однажды, выйдя на улицу, я увидела, как кто-то поёт по телевизору. Я не знала, кто это был, но потом узнала, что это Димаш Кудайберген. В тот момент мне в ухо донёсся голос: "Это не певец". Димаш не певец, он миссионер, посланный по воле Аллаха объединить всё население", — сказала Бибигуль.

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист. Народный артист Казахстана (2023).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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