Анастасию Решетову раскритиковали за едкую шутку про Алсу

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Решетова с размахом отпраздновала своё 29-летие. Ведущим праздника был Алексей Чумаков. В какой-то момент он предложил имениннице выйти на сцену и спеть, что привело к неловкой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Jess Royer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Интерьер клуба

Анастасия попыталась спеть, но почувствовала, что у неё не получается, и решила отшутиться.

"Я не певица, вы меня перепутали", — сказала фотомодель.

Видео, на котором она произносит эти слова, попало в Сеть и вызвало бурные споры. Многие подумали, что Решетова намекнула на Алсу, ведь долгое время не утихали слухи о том, что именно Анастасия стала разлучницей исполнительницы хита "Зимний сон" и Яна Абрамова.

Возмущённые пользователи Сети упрекнули Решетову в том, что она неуместно вспомнила то, о чём лучше было бы промолчать. Другие комментаторы заступились за Решетову и обратили внимание на то, что она ни слова ни сказала про Алсу и, возможно, даже не имела её в виду.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



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