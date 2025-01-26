Александр Збруев рассказал, почему он находится в больнице

После сообщения о госпитализации 86-летнего народного артиста РСФСР Александра Збруева поклонники стали за него переживать, однако на самом деле поводов для беспокойства нет.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь

Актёр успокоил всех, кто за него волнуется. Александр Викторович всего лишь тщательно следит за здоровьем, не пускает его на самотёк, поэтому каждый год проходит плановый осмотр. Он смотрит на это уже ставшее привычным дело как на необходимость ради собственного спокойствия.

"Это плановая штука, которую я обычно прохожу", — сказал актёр в беседе с РИА Новости.

Александр Збруев известен по фильмам "Ты у меня одна", "Большая перемена", "Бедная Саша", "Романс о влюблённых" и многим другим.

Уточнения

Алекса́ндр Ви́кторович Збру́ев (род. 31 марта 1938, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989). Член (академик) некоммерческого партнёрства «Национальная академия кинематографических искусств и наук России».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.