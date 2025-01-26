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Ирина Безрукова рассказала о трудностях актёрской профессии

1:01
Шоу-бизнес

На премьере фильма "Моди: Три дня на крыльях безумия" Ирина Безрукова побеседовала с журналистами и откровенно рассказала о трудностях актёрской профессии, с которыми она сталкивается. Сейчас Ирина занята на репетициях нового спектакля, и ей не только приходится много работать, но и совершать физически тяжёлые действия. Её слова приводит телеграм-канал "Звездач".

Зрительный зал
Фото: commons.wikimedia.org by 45fgggh787, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зрительный зал

"Это тяжёлая работа по 12—14 часов ежедневно, иногда без выходных Приходится делать физически непростые сцены", — поделилась Безрукова.

Она раскрыла некоторые подробности своей работы. Например, ей приходилось много часов подряд ползти на коленях, что не могло не привести к появлению синяков. Кроме того, Безрукова должна по роли очень много плакать, что не менее изнурительно.

"Ты плачешь несколько часов подряд, даже слёзы заканчиваются. Потом отдыхаешь и работаешь дальше", — призналась Безрукова.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории. Член Общественной палаты Московской области.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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