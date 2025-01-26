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Анджелину Джоли обвинили в том, что она нарочно растянула на годы развод с Брэдом Питтом

0:59
Шоу-бизнес

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт казались одной из самых красивых пар в Голливуде. На тот момент, когда они были счастливы, мало кто из поклонников предполагал, чем в конце концов обернётся их романтическая история, а обернулась она тем, что развод актёров длился целых восемь лет.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анджелина Джоли

Лишь в 2024 году Брэд Питт официально стал свободным мужчиной. Родные актёра уверены, что Джоли специально затянула бракоразводный процесс. По их словам, она хитростью хотела довести Питта до такого состояния, чтобы он был готов выполнить любое её требование.

"Анджелина хотела наказать Брэда и тянула развод в течение восьми долгих лет, пока не измотала его до такой степени, что он выписывал ей чек на любую сумму, которую она требовала. Джоли вышла из этого развода намного богаче, чем была", — сказал собеседник Radar Online.

 

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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