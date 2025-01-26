Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко заставила его присутствовать на родах, несмотря на его нежелание

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Влад Топалов принял участие в шоу своей сестры Алёны Топаловой и рассказал о родах своей жены Регины Тодоренко, с которой он растит двух сыновей Мишу и Мирослава.

Фото: flickr.com by Björn Láczay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Плюшевые медведи

Певец не хотел присутствовать на родах жены, но она была категорически против такого решения. Будущая мама считала, что супруг обязан быть с ней рядом. Топалову ничего не оставалось, кроме как уступить.

"Я не был уверен, что хотел бы разделить это с женой чисто из-за эстетических соображений, но Регина сказала, что ей не интересно, что я думаю. Я был ей нужен", — поделился Топалов.

Перед родами он вместе с женой изучал массу литературы, посвящённой предстоящему событию, смотрел видео на данную тему, посещал специальные курсы и постепенно втянулся в процесс.

Находясь рядом с Региной во время её беременности и постоянно поддерживая её, Топалов дал себе слово, что станет прекрасным отцом, однако сразу после родов исполнитель почувствовал отстранённость от близких людей. Ему пришлось решать эту проблему с психологом, и теперь он снова чувствует гармонию в отношениях с избранницей и сыновьями.

Уточнения

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».



Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!»; также известна как член жюри шоу «Маска» на телеканале «НТВ».



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