Певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Разведённая певица Алсу показала, как она метко стреляет по мишеням.

Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу после развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, решила научиться чему-то новому.

Выбор звезды пал на спортивную дисциплину биатлон.

"Не думала, что это будет биатлон, но это оказалось нереально крутое занятие, и ощущения превзошли все ожидания!" — восторженно написала певица под кадрами со стрельбой по мишеням в "Инстаграме"*.

Исполнительница хита "Зимний сон" объяснила, что она тренируется, чтобы принять участие в "звёздной гонке", которая состоится 2 февраля в Лужниках.

Алсу предположила, что придёт к финишу последней, однако бросать свои занятия она не немерена.

"Кто молодец? Я молодец", — похвалила себя артистка.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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