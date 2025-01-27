Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова, отметившая свой день рождения в московском ресторане, показала изысканное угощение, которое она позволила себе съёсть во время празднования своего 49-летия.

Она объяснила, что не отказала себе в удовольствии покушать устриц.

"Я только устрицы и отведала в завершении празднования дня рождения за весь день… Очень вкусный деликатес", — написала звезда под фото за столом.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как отнеслась к избраннику 19-летней дочери Ариадны по имени Никита.

Уточнения

У́стрицы (лат. Ostreidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков, включающее около 50 видов.



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