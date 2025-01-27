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Сати Казанова высказалась о тяготах материнства

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Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова объяснила, почему у женщин начинается послеродовая депрессия.

Певица Сати Казанова
Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman
Певица Сати Казанова

Экс-солистка группы "Фабрика" опубликовала фото с маленькой дочкой на руках в социальных сетях спустя три месяца после рождения ребёнка.

Она отметила, что материнство является служением женщины Богу.

"Если мать сопротивляется этому служению или считает, что у неё отобрали свободу и личность, неизбежны страдания и постродовые депрессии", — написала звезда под фото.

Она отметила, что без любящего мужа ей сложно было бы справиться с вызовами материнства.

Певица предупредила женщин, избегающих роли матери. Она предрекла им страдания в иных аспектах жизни.

"Жизнь будет "лупить" тебя до тех пор, пока ты не придёшь к пониманию: "Я сдаюсь, я тебе доверяю, Господи", — поделилась своей мудростью Сати.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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