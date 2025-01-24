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На Первом канале подняли тему "ждунов" в культуре

Шоу-бизнес

Телеведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин заявил, что не принимает и не поддерживает антироссийскую позицию Познера и Урганта, которые молчат относительно своей поддержки СВО.

Музыкальный продюсер, основатель группы Земляне Владимир Киселев
Фото: Фото из личного архива Владимира Киселева
Музыкальный продюсер, основатель группы Земляне Владимир Киселев

Музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев неоднократно комментировал эту ситуацию, обращая внимание на двух "ждунов" — Игоря Крутого и Игоря Матвиенко, не озвучивших свою позицию в отношении СВОИХ. Оба композитора состоят в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству, но за три года так и не определились, на чьей они стороне.

"Я говорил не раз, призывая их перейти на светлую сторону, озвучить свою поддержку Президенту, громко обозначить свою гражданскую позицию. Но прошло почти три года, а они молчат, так как семьи и недвижимость, и бизнес у них за рубежом, эти вериги не дают им поддержать Президента", — отметил Киселев в программе "Антонимы" с Антоном Красовским.

Продюсер напомнил, что Крутой, помимо российского, имеет гражданства других стран.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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