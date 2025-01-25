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Бенедикт Камбербэтч готов вернуться в сериал Шерлок, но при одном важном условии

1:00
Шоу-бизнес

Поклонники мечтают о пятом сезоне "Шерлока", но Бенедикт Камбербэтч диктует свои условия, чтобы вернуться к роли знаменитого детектива.

Актёр Бенедикт Камбербэтч
Фото: https://www.instagram.com/benediict_cumberbatch by Инстаграм Бенедикта Камбербэтч is licensed under public doman
Актёр Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч ни в коем случае не отказывается от роли Шерлока Холмса, которая дала ему известность. В сериале он сыграл роль измученного, но безошибочного детектива. После четырёх триумфальных сезонов актёр готов вернуться, но при одном условии.

Во время интервью с Variety, в котором он подытожил свое будущее в Marvel в роли Доктора Стрэнджа, актёр также рассказал о своем возможном возвращении в сериал "Шерлок".

Он пошутил, что потребуется "много денег", чтобы вовлечь его в новый сезон. Актёр подчеркнул, что ему важно качество истории.

"Это должно быть лучше, чем когда-либо", — сказал он. — Это должна быть превосходная версия того, что мы уже достигли, она должна оставить у публики желание смотреть фильм снова".

Уточнения

Бенеди́кт Ти́моти Ка́рлтон Камбербэ́тч (англ. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch; род. 19 июля 1976, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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