Бенедикт Камбербэтч готов вернуться в сериал Шерлок, но при одном важном условии

Поклонники мечтают о пятом сезоне "Шерлока", но Бенедикт Камбербэтч диктует свои условия, чтобы вернуться к роли знаменитого детектива.
Бенедикт Камбербэтч ни в коем случае не отказывается от роли Шерлока Холмса, которая дала ему известность. В сериале он сыграл роль измученного, но безошибочного детектива. После четырёх триумфальных сезонов актёр готов вернуться, но при одном условии.
Во время интервью с Variety, в котором он подытожил свое будущее в Marvel в роли Доктора Стрэнджа, актёр также рассказал о своем возможном возвращении в сериал "Шерлок".
Он пошутил, что потребуется "много денег", чтобы вовлечь его в новый сезон. Актёр подчеркнул, что ему важно качество истории.
"Это должно быть лучше, чем когда-либо", — сказал он. — Это должна быть превосходная версия того, что мы уже достигли, она должна оставить у публики желание смотреть фильм снова".
Бенеди́кт Ти́моти Ка́рлтон Камбербэ́тч (англ. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch; род. 19 июля 1976, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр.
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