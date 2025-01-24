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Почему Кевин Костнер всё чаще играет простых парней с ранчо

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Шоу-бизнес

Одним из последних фильмов Кевина Костнера является картина с названием "Отпусти его". Актёр всё чаще обращается к образам деревенских людей с низов.

Актёр Кевин Костнер
Фото: https://www.instagram.com/kevincostner by Инстаграм Кевина Костнера is licensed under public doman
Актёр Кевин Костнер

Одним из последних фильмов Костнера является картина с названием "Отпусти его". И именно в нем мы можем на примере наблюдать, как менялся актёр за время своей карьеры. В "Отпусти его" он изображает заботливого дедушку, который вместе со своей женой добивается опеки над их любимым внуком.

Кевин Костнер всё чаще играет обычных людей с ранчо. Сам актёр решил провести свою жизнь на ранчо, вдали от скопления и суеты, всех этих камер и без внимания на красных ковровых дорожках.

В фильме "Йеллоустоун", получившем награду на " Золотом глобусе" Кевин Костнер играет персонажа Джона Даттона, который является главой семьи. На его лице вы можете увидеть множество морщин, но это скорее добавляет ему харизмы.

Уточнения

Ке́вин Майкл Ко́стнер (англ. Kevin Michael Costner; род. 18 января 1955, Линвуд, штат Калифорния) — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Обладатель премий «Золотой глобус» (1991, 2013, 2023) и «Эмми» (2012).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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