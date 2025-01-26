Стас Пьеха оставил пикантный комментарий под постом девушки с запросами

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха написал откровенный комментарий в ответ на видео, в котором девушка рассказывает о своих требованиях к мужчинам.

Фото: https://vk.com/wolfieha by ВК-аккаунт Стаса Пьехи is licensed under public doman Певец Стас Пьеха

Стас Пьеха не смог пройти мимо видео, на котором красотка объясняет мужчинам, что не стоит приглашать её на кофе и на прогулки в парке. Всё это она назвала "дешёвным вайбом".

Знающая себе цену девушка объясняет, что для того, чтобы проводить с ней время, мужчинам нужно организовать ей шикарный ужин в ресторане с меню, из которого она будет выбирать сама.

Исполнителю хита "Ну что мне сделать" такие запросы показались чрезмерными.

"Дешевле сходить на королевский массаж с хэппи эндом в 4 руки получается", — написал Стас Пьеха.

Советами девушки заинтересовалась блогер Айза Долмотова.

"Хочу взять у вас пару уроков", — написала бывшая жена рэпера Гуфа под видео.

Ранее певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий. Участник проекта «Фабрика звёзд».



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