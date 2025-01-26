На певицу Максим и её дочь напали на отдыхе

Певица Максим рассказала пугающую историю, которая приключилась с ней на острове Маврикий.
Певица Максим с 10-летней дочерью Марией сейчас отдыхает в райском уголке планеты.
Она делится контентом с экзотического отдыха на острове Маврикий. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" поведала, что они с дочерью наблюдали за дракой двух крупных черепах.
Животному зрители поединка не понравились, поэтому черепаха резко развернулась и пошла атакой на непрошенных гостей.
"Я никогда не видела, чтобы черепахи могли так быстро передвигаться! К счастью, мы вовремя среагировали и никто не пострадал", — рассказала артистка.
Ранее певец Прохор Шаляпин, который отдыхает на острове Моа, входящем в группу Сейшельских островов, показал необычного жителя морского побережья — летучую птице-собаку.
Маври́кий — Респу́блика Маври́кий - островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке). Расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.
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