На певицу Максим и её дочь напали на отдыхе

Певица Максим рассказала пугающую историю, которая приключилась с ней на острове Маврикий.

Фото: https://vk.com/maksimsinger by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman Певица Максим

Певица Максим с 10-летней дочерью Марией сейчас отдыхает в райском уголке планеты.

Она делится контентом с экзотического отдыха на острове Маврикий. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" поведала, что они с дочерью наблюдали за дракой двух крупных черепах.

Животному зрители поединка не понравились, поэтому черепаха резко развернулась и пошла атакой на непрошенных гостей.

"Я никогда не видела, чтобы черепахи могли так быстро передвигаться! К счастью, мы вовремя среагировали и никто не пострадал", — рассказала артистка.

Ранее певец Прохор Шаляпин, который отдыхает на острове Моа, входящем в группу Сейшельских островов, показал необычного жителя морского побережья — летучую птице-собаку.

Уточнения

Маври́кий — Респу́блика Маври́кий - островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке). Расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.



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