Фернанда Торрес номинирована на премию Оскар за роль в фильме Я всё ещё здесь

Актриса Фернанда Торрес номинирована на премию "Оскар" 2025 года в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Я всё ещё здесь".
Церемония вручения престижной награды состоится 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Фернанда Торрес получила "Золотой Глобус" 2025 года за лучшую женскую роль в драме за этот же фильм.
Фильм, который представляет актриса, создан в Бразилии. Он рассказывает о жизни матери писателя — домохозяйки из 1970-х годов, воспитывающей пятерых детей.
После убийства её мужа, экс-депутата Рубенса Паивы (Мелло), в период военной диктатуры, женщина превращается в одного из самых известных борцов за права человека в стране.
Ранее Ксения Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на кинопремию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора".
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.
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