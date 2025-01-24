Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать
Что запрещено после ботокса на лице: рекомендации для сохранения результата
Ортопед рассказал, как по цвету и текстуре языка определять болезни
Покупка недвижимости: узнайте 5 скрытых дефектов, которые могут довести до суда
Не все так вредно: правда о нездоровых продуктах
Не знаете, чем перекусить на работе? Приготовьте этот лёгкий и сытный салат
Секреты ухода и питания для долголетия пожилой кошки
Польза кошек для здоровья: 5 главных причин завести питомца
Этот кустарник становится хитом на каждом участке

72-летняя актриса Изабелла Росселлини получила первую номинацию на Оскар

Шоу-бизнес

Актриса Изабелла Росселлини в возрасте 72 лет получила свою первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, сыграв монахиню в конклаве Эдварда Бергера.

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

Изабелла Росселлини, дочь легендарных Роберто Росселлини и Ингрид Бергман, поделилась своими эмоциями после номинации.

"В молодости меня всегда ассоциировали с моими родителями, — призналась актриса. — Я была дочерью великих людей. Со временем это происходило реже, но сейчас я особенно скучаю по ним. Сегодня я бы хотела, чтобы мои родители были рядом, чтобы разделить со мной эту невероятную честь."

Актриса также выразила уважение Дэвиду Линчу, недавно ушедшему из жизни режиссёру, который был её женихом. Росселлини сыграла одну из самых запоминающихся ролей в его культовом фильме "Синий бархат". Помимо этого, она была замужем за другим выдающимся кинематографистом — Мартином Скорсезе.

 

Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.

Изабе́лла Фьоре́лла Эле́ттра Джова́нна Росселли́ни (итал. Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini; род. 18 июня 1952, Рим) — итальянская киноактриса и модель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Экономика и бизнес
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе Аудио 
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Последние материалы
Краска или обои: как не ошибиться с выбором
Сажаем рябину для пользы и красоты — вот почему это стоит сделать
Ошибка или норма: можно ли комбинировать корма для кошек разных брендов
Как правильно готовить баклажаны, чтобы не навредить здоровью
Планеты до галактик: как сверхновые сформировали первые обитаемые миры
Кровоточивость десен может быть опасной: узнайте причины
Макияж после 40: секреты, которые помогут выглядеть свежо в 2025 году
Volvo анонсировала выпуск семи новых моделей в 2025 году
Критика ремонта: как не позволить испортить себе настроение
Дерматолог назвала главную опасность поцелуев с бородатыми мужчинами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.