72-летняя актриса Изабелла Росселлини получила первую номинацию на Оскар

Актриса Изабелла Росселлини в возрасте 72 лет получила свою первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, сыграв монахиню в конклаве Эдварда Бергера.

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оскар

Изабелла Росселлини, дочь легендарных Роберто Росселлини и Ингрид Бергман, поделилась своими эмоциями после номинации.

"В молодости меня всегда ассоциировали с моими родителями, — призналась актриса. — Я была дочерью великих людей. Со временем это происходило реже, но сейчас я особенно скучаю по ним. Сегодня я бы хотела, чтобы мои родители были рядом, чтобы разделить со мной эту невероятную честь."

Актриса также выразила уважение Дэвиду Линчу, недавно ушедшему из жизни режиссёру, который был её женихом. Росселлини сыграла одну из самых запоминающихся ролей в его культовом фильме "Синий бархат". Помимо этого, она была замужем за другим выдающимся кинематографистом — Мартином Скорсезе.

Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.



Изабе́лла Фьоре́лла Эле́ттра Джова́нна Росселли́ни (итал. Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini; род. 18 июня 1952, Рим) — итальянская киноактриса и модель.





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