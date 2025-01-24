Стало известно, когда Анна Семенович и Шреер сыграют свадьбу

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эзотерик Майя Королёва оценила перспективы брачного союза певицы Анны Семенович и её избранника Дениса Шреера.

Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович

Майя Королёва уверена, что Анна Семенович сочетается узами брака с Шреером в течение 1-2 лет.

Эзотерик порекомендовала влюблённым научиться договариваться и не терять индивидуальность в браке.

Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о женихе 19-летней дочери Ариадны.

"Их отношения могут быть наполнены страстью и гармонией, но не исключено, что они столкнутся с трудностями из-за сомнений или внешних факторов", — рассказала таролог в интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" после расклада карт.

Королёва не исключила, что Шреер может бросить Семенович, если их отношения испортятся недоверием.

Таролог уверена, что гармоничный союз Семенович и её избранник могут построить только на искренности.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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