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Собчак сделала подборку лучших фильмов с участием актёра Юрия Борисова

1:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак проанализировала фильмографию российского актёра Юрия Борисова, номинированного на Оскар.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Ксения Собчак объяснила, что Борисов для неё больше раскрылся в фильмах, которые предшествовали его съёмкам в фильме "Анора".

Она сделала подборку наиболее удачных работ в кино Юрия Борисова.

Журналистка рассказала, что первый заметный дебют в кино Борисова состоялся в "тяжёлом и честном" фильме "Бык", который принёс актёру популярность.

Благодаря финскому фильму "Купе номер 6" Юру Борисова заметили иностранные режиссёры, так как картину отметили на Каннском и других фестивалях.

"Парень с печальными глазами стал зеркалом русской души", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

В фильме "Прости меня, Аня" Юрий исполнил роль влюблённого инспектора ДПС. Ксения назвала данную картину одним из лучших фильмов Борисова.

Порекомендовал Собчак посмотреть фильм "Кентавр" с участием Борисова.

"Хтонь и безнадега русской глубинки. Вечная история несправедливости и важности братских уз. Очень в духе Звягинцева, что для меня — плюс", — так журналистка охарактеризовала фильм "Кончится лето".

Картина "Сто лет тому вперед" Собчак посоветовала для семейного просмотра.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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