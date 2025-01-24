Данила Поперечный* высказался о слухах о его депортации из США после указа Трампа

Комик Данила Поперечный* отреагировал на сообщения о том, что его ждёт депортация из США после распоряжения Дональда Трампа.
Данила Поперечный* поспешил опровергнуть слухи о том, что его депортируют из США после указа Дональда Трампа о выдворении нелегальных эмигрантов из штатов.
Комик заявил, что правительство Америки оценило его заслуги, как артиста и комика, и он стал счастливым обладателем грин-карты, которая даёт право постоянно жить и работать на территории США.
Комик активно выступает на небольших площадках в Америке. Поперечный ведёт свои концерты на английском языке, обыгрывая в своих монологах тему тяжёлой эмигрантской жизни.
Ранее уехавший из России комик Руслан Белый** пожаловался на непростую жизнь в Барселоне, где очень высокие цены.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Дани́ла Алексе́евич Попере́чный (род. 10 марта 1994, Воронеж) — российский видеоблогер (ютубер), стендап-комик, телеведущий и актёр.
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